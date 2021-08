I Me contro Te battono Fast & Furious e Black Widow: è record assoluto al box office!

Il trailer di Me contro Te: Il mistero della scuola incantata aveva promesso ai fan di Luì e Sofì una nuova avventura dopo l'esordio cinematografico dopo Me contro Te: La vendetta del signor S, ma anche con il porto seguito della coppia era difficile aspettarsi un simile risultato al box office.

Il magico mondo di Luì e Sofì batte infatti Fast & Furious e Black Widow nella sfida al box office: il loro nuovo film, Me Contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata, ha infatti incassato la bellezza di 800mila euro nella sua prima giornata di programmazione, attestandosi al primo posto della classifica dei film e stabilendo un nuovo record per il botteghino pandemico. Mangia la polvere la new entry Fast & Furious 9 – The Fast Saga, che ha debuttato con 362mila euro, e scende in terza posizione The Suicide Squad – Missione suicida, con 44mila euro.

I Me Contro Te, i personaggi più amati dai bambini italiani, tornano insomma a far rivivere l’esperienza del cinema alle famiglie dopo lo straordinario successo del loro primo film. Da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, Me Contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata è scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia. Il film è diretto da Gianluca Leuzzi. Me contro Te Il Film – Il Mistero della Scuola Incantata è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te.

Il film è attualmente in programmazione nelle sale italiane, distribuito da Warner Bros. Pictures.