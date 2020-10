Battlestar Galactica, sarà il regista di X-Men: Dark Phoenix a scrivere e produrre il film

Era in fase di sviluppo da diverso tempo (dei primi tentativi risalgono al 2018), ma nulla sembrava andare per il verso giusto. Ora però il film di Battlestar Galactica ha trovato non solo un nuovo produttore, ma anche un nuovo sceneggiatore: a occuparsi di entrambi gli aspetti sarà infatti Simon Kinberg, il regista di X-Men Dark Phoenix.

Come segnala The Hollywood Reporter, Kinberg, che in realtà ha molta più esperienza sia come sceneggiatore (tra i vari titoli Sherlock Holmes, Jumper, Mr. and Mrs. Smith, svariati film degli X-Men) che come produttore (la saga di X-Men, The Martian, Deadpool, Cenerentola, Legion ecc.), si incaricherà di scrivere il copione della pellicola e vestirà anche i panni di produttore esecutivo del progetto assieme a Dylan Clark.

"Battlestar Galactica è uno dei Sacri Graal della fantascienza, e non potrei essere più entusiasta di avere l'opportunità di portare qualcosa di nuovo a questo franchise, onorando ovviamente ciò che lo ha reso così iconico e duraturo" ha affermato Kinberg "Sono davvero grato nei confronti di Dylan e dei miei partner alla Universal che hanno riposto fiducia in me per portare avanti questo incredibile universo".

Nato come serie tv negli anni '70 da Glen A. Larson, Battlestar Galactica è stato fin da allora un vero e proprio cult del genere, anche nelle sue successive iterazioni e ramificazioni (tra queste ricordiamo la serie di SyFy Battlestar Galactica attualmente disponibile su Amazon Prime Video), e si spera possa continuare a fare altrettanto sia con questo progetto cinematografico, che con la serie reboot prodotta da Sam Esmail, il creatore di Mr. Robot, attualmente in fase di sviluppo.