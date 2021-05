Battleship, quando un'invasione aliena non basta ad evitare il flop

Nonostante le grandi aspettative di Universal Pictures, Battleship, kolossal del 2012 nato come trasposizione del popolare gioco da tavolo Battaglia Navale, si è rivelato uno dei più grandi flop dell'ultimo decennio nel campo del cinema di fantascienza.

Con un mostruoso budget stimato intorno ai $220 milioni, il film di Peter Berg si è comportato piuttosto bene nel box office internazionale ($235 milioni), ma negli USA in un mese di sfruttamento è riuscito ad incassare appena $63 milioni, risultando in un vero e proprio disastro per le casse dello studio.

Tra i motivi che hanno causato il flop rientrando certamente una pessima accoglienza sia da parte della critica che dal pubblico, come testimoniato dai punti di 34% e 54% ottenuti su Rotten Tomatoes, ma secondo il regista la colpa è da attribuire principalmente a due fattori: la mancanza di grandi celebrità nel cast (nonostante la presenza di Rianna) e la concorrenza di The Avengers, che nello stesso periodo assorbì il mercato americano per diverse settimane.

"Il film è andato bene a livello internazionale, ma ci siamo scontrati contro un muro quando The Avengers non se n'è voluto andare" aveva dichiarato Berg a MTV. "Sarebbe stato perfetto se fosse uscito tre settimane prima dell'uscita americana di The Avengers, come nel resto del mondo. The Avngers ha battuto ogni record. Per Battleship è stato impossibile trovare ossigeno."

