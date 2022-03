Battleship, il film a sorpresa conquista il podio nella Top 10 USA di Netflix

Altri nuovi titoli sono sbarcati su Netflix nell'ultimo mese e il risultato maggiormente sorprendente nel catalogo americano della piattaforma streaming l'ha fatto registrare un film di Peter Berg considerato un autentico flop al botteghino. Si tratta di Battleship, che quest'anno compie dieci anni dalla sua uscita nelle sale.

Battleship fece flop all'epoca del suo arrivo in sala. Il film è basato sul celebre gioco da tavolo Battaglia navale, e racconta la storia di un attacco alieno che rischia di compromettere l'esistenza sulla Terra. Interviene a difesa la Marina dell'esercito americano, e all'ammiraglio Shane viene affidata la guida delle operazioni, comandate dal fidanzato di sua figlia, Alex Hopper, e dal fratello maggiore, l'ufficiale comandante Stone.



Il cast corale è sorprendentemente vasto e comprende Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Rihanna, Liam Neeson e Brooklyn Decker.

Al momento Battleship si trova al terzo posto della graduatoria Netflix nella Top 10 USA dei prodotti maggiormente visti dagli utenti della piattaforma. Un risultato inaspettato soprattutto in considerazione di quanto fatto registrare dal film nel corso della sua programmazione nelle sale.



Paradossalmente Peter Berg addossò la colpa del flop al cast poco famoso, a suo dire, rispetto ad altri film all'epoca concorrenti come After Earth con Will Smith, che tuttavia fu un altro incredibile flop al box-office.

Inoltre scorrendo i nomi del cast di Battleship è difficile riscontrare attori poco altisonanti; che sia un altro il motivo del fallimento del film al botteghino?