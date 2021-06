Battlefield 2042: 5 war-movie da guardare su Netflix e Amazon in attesa dell'E3!

La presentazione di Battlefield 2042 ha inaugurato una settimana ricca di annunci sul fronte videoludico, dalla Summer Game Fest di questa sera alle varie conferenze che accompagneranno l'E3 2021 nei prossimi giorni.

Se siete tra i tantissimi videogiocatori che non vedono l'ora di mettere le mani sul nuovo capitolo della saga sviluppata da DICE, dunque, abbiamo deciso di proporvi 5 war movie da guardare in streaming su Netflix e Amazon Prime Video.

Esplorando il catalogo di Prime Video non possiamo che partire da 1917, acclamata pellicola diretta da Sam Mendes e nominata in ben 10 categorie agli Oscar 2019 che racconta attraverso un unico (o quasi) piano sequenza la pericolosa missione contro il tempo di due giovani soldati britannici durante la prima guerra mondiale. Proseguiamo poi con The Hurt Locker, altro grande successo agli Oscar che porta la firma di Kathryn Bigelow: il film è incentrato su un gruppo di artificieri dell'esercito americano in missione in Iraq e vede come protagonista la star del MCU Jeremy Jenner.

Su Netflix potete invece trovare Jarhead, controverso lungometraggio di Mendes che segue l'esperienza militare di un giovane un marine (interpretato da Jake Gylenhaal) durante la prima Guerra del Golfo, e American Sniper, pellicola diretta da Clint Eastwood con protagonista Bradley Cooper nei panni di un tiratore scelto dei Navy Seal noto come il cecchino più letale della storia delle forze armate statunitensi. Chiudiamo infine i nostri consigli di oggi con Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg, grande classico che non ha bisogno di presentazioni e che potete recuperare (o rivedere) comodamente sempre su Netflix.