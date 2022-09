Battle Royale, il cult torna al cinema con una Director's Cut 4K: ecco il trailer!

Battle Royale, il cult del 2000 targato da Kinji Fukasaku, sta per tornare in sala in una nuovissima versione restaurata e con un montaggio inedito: ecco il trailer!

Il survival movie giapponese raggiungerà i nostri schermi nella sua versione 4K a partire dal 20 Ottobre, distribuito da CG Entertainment in collaborazione con Beltrade. Si tratta di un grandissimo evento, in quanto il film alla sua uscita fece grande scalpore, e fu censurato in diversi mercati. Distribuito solo in seguito in altri Paesi, Battle Royale ha però trovato il consenso del pubblico in quella che è senza dubbio un'operazione di grande cinema: basti pensare che tra i suoi fan la pellicola conta anche un grande nome come Quentin Tarantino!