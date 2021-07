Battle of the Planets, i fratelli Russo hanno scelto lo sceneggiatore del film

Tra Akira e Gundam, Hollywood ha in cantiere diverse trasposizioni cinematografiche di famosi e amatissimi anime giapponesi, ma solo una di queste è supervisionata e prodotta dai fratelli Russo, e per la precisione stiamo parlando di Battle of the Planets (Gatchaman), film di cui è stato finalmente scelto lo sceneggiatore.

Il report arriva dall'affidabile Deadline. Il portale spiega infatti che i registi di Cherry e del fenomenale Avengers: Endgame hanno scelto di affidare l'adattamento dell'anima alla penna di Daniel Casey, recentemente dietro al soggetto di Fast & Furious 9 con Vin Diesel. Stando a Deadline, Casey avrebbe incontrato molte volte i Russo per discutere dei punti focali della storia, lavorando a stretto contatto con i filmmaker. Il trio, insieme, ha anche parlato con Tatsunoko, creatore dell'anime originale, per discutere della creazione di un franchise attorno a Battle of the Planets.



Parlando dell'assunzione di Casey, i Russo hanno dichiarato:



"Siamo entusiasti di lavorare con un collaboratore del calibro di Dan su questa proprietà che amiamo. La sua passione, l'attenzione al dettaglio e la sete d'innovazione delizieranno senz'altro i fan dell'IP, mentre ci sarà premura di introdurre tutto il necessario ai nuovi arrivati. Dan è un pioniere nel cuore e il partner perfetto mentre ci proponiamo di gettare le basi di un universo che coinvolgerà il pubblico a un livello significativo attraverso l'interno panorama mediale".



Noto appunto come Gatchaman in Giappone, Battle of the Planets segue la storia di cinque organi cresciuti e allevati per proteggere la Terra da una guerra intergalattica in corso. I soldati si uniscono per formare la G-Force, una squadra pronta a missioni impossibili per salvare l'umanità da qualsiasi invasore tenti di attaccarla.