Battle at Lake Changjin è il miglior incasso dell'anno in 29 giorni: annunciato il sequel!

Dopo la partenza a razzo al botteghino di Battle at Lake Changjin, il kolossal cinese in queste ore è ufficialmente diventato il miglior incasso dell'anno superando gli incassi della commedia cinese 'Hi, mom'.

Il crudo film di guerra co-diretto da Chen Kaige, Tsui Hark e Dante Lam ha incassato 845 milioni di dollari in 29 giorni, superando il record del 2021 stabilito da Hi, mom: la commedia, uscita nel periodo del capodanno cinese, aveva guadagnato 821 milioni di dollari in un periodo di 90 giorni. Non solo: Lake Changjin è attualmente il secondo film di maggior incasso della storia cinese, dietro solo a Wolf Warrior 2 (854 milioni di dollari), che vede protagonista sempre la star Wu Jing e al centro della narrazione i temi militari. tema militare sciovinista.

Lake Changjin è stato molto sponsorizzato anche dal governo, che ad esempio ha incoraggiato le scuole e i lavoratori a recarsi al cinema in 'gita di gruppo' per vedere il film come misura di educazione patriottica. Naturalmente, considerato il successo mostruoso, un sequel intitolato "Water Gate Bridge" è già in lavorazione: le star Wu Jing, Jackson Yee e gli altri attori principali torneranno per continuare il racconto della storia dell'esercito di volontari cinesi nella campagna al lago Changjin contro la Corea del Nord.

The Battle at Lake Changjin è il più costoso film della storia del cinema cinese, ma a quanto pare l'investimento è stato ripagato.