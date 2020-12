La Battaglia dei Sessi, una scena fu pensata appositamente per l'ASMR: ecco quale

Nel caso in cui durante la visione de La Battaglia dei Sessi abbiate provato una strana ma piacevole sensazione di rilassamento non stupitevene: è semplicemente il risultato delle intenzioni degli autori relativamente ad una certa scena del film con Emma Stone, vale a dire quella del taglio di capelli.

Non tutti sanno, infatti, che la scena in cui la Billie Jean King interpretata dalla star di La La Land va a dare una rinfrescata al suo look è stata girata appositamente per sollecitare negli spettatori delle sensazioni riconducibili all'ASMR.

Per chi non sapesse di cosa parliamo, l'ASMR (acronimo di Autonomous Sensory Meridian Response) altro non è che una piacevole e rilassante sensazione (da alcuni descritta come una sorta di formicolio che parte dal cuoio capelluto) derivata in genere da suoni piuttosto specifici come voci sussurrate, suoni di forbici e di asciugacapelli e tanto altro ancora.

Tutti suoni, come ben ricorderete, presenti nella scena del salone di bellezza: "La gente lavora duro per ottenere video che suscitino questa risposta. Ci chiedevamo: 'Potremmo ottenere quella risposta in un cinema pieno di gente?" spiegava qualche tempo fa il regista Jonathan Dayton. Non c'è che dire: missione compiuta! ASMR a parte, intanto, qui trovate la nostra recensione de La Battaglia dei Sessi.