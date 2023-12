La Battaglia di Hacksaw Ridge, Andrew Garfield commosse il figlio del vero protagonista!

Molto spesso dover raccontare una storia vera mette in ballo il tema della fedeltà di ciò che si sta mostrando su schermo. Più che narrare le vicende in modo fedele a volte interessa più restituire un ritratto capace di ridare dignità agli eventi proprio come successo per La Battaglia di Hacksaw Ridge.

Guardando il film non si può far altro che chiedersi quanti soldati salvò realmente Desmond Doss e come, effettivamente, questa storia di coraggio possa essere racconta sul grande schermo cercando di rimanere fedeli allo spirito e all'uomo che si è fatto protagonista di una impresa di questa portata. Molto spesso, quando si racconta la storia di persone che non ci sono più, alcuni registi tendono ad affidarsi alla consulenza di familiari o persone che sono state vicine ai soggetti per capire se il ritratto risulta essere veritiero o, quanto meno, all'altezza.

Con La Battaglia di Hacksaw Ridge Mel Gibson decise di fare una operazione simile. Chiese al figlio di Doss di assistere alle proiezioni per avere anche la sua benedizione. Secondo quanto raccontato da Mel Gibson, il ritratto di Andrew Garfield di Desmond Doss fu talmente veritiero e fedele da aver fatto commuovere più volte durante la proiezione il figlio, Desmond Jr. Nel corso della storia del cinema è capitato più volte che parenti o figli non fossero particolarmente contenti dei ritratti fatti dei propri cari ma, sicuramente, non è questo il caso.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di La Battaglia di Hacksaw Ridge. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!