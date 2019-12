La battaglia finale ha inizio nel nuovo spot di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Dopo aver visto Rey alle prese con il Controllo Mentale, la Disney ha diffuso in rete un nuovo spot ufficiale dedicato a Star Wars: L'Ascesa di Skywalker che contiene al suo interno diverse scene inedite.

Nel filmato intitolato 'Adventure', che potete visionare comodamente in alto, la voce dell'Imperatore Palpatine dà il via alla battaglia finale: come annunciato da tempo, infatti, il film rappresenterà l'ultimo capitolo della cosiddetta Skywalker Saga. Il video mostra anche diversi momenti di scontro (e incontro) tra Rey e Kylo Ren, il cui rapporto sarà un tassello fondamentale del nuovo episodio.

Diretto da J.J. Abrams, al ritorno nella galassia lontana, lontana dopo aver lanciato la nuova trilogia con Star Wars: Il Risveglio della Forza, il film vedrà come protagonisti anche Finn e Poe Dameron, il cui passato sarà esplorato ne L'Ascesa di Skywalker. Faranno ritorno per l'ultima volta anche Luke Skywalker e Leia, con la compianta Carrie Fisher che apparirà nel film tramite alcune scene eliminate dai capitoli precedenti.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker uscirà nelle sale italiane il 18 dicembre, con due giorni di anticipo rispetto agli Stati Uniti. Per altre notizie sul film, John Boyega ha raccontato della furia di Abrams per il copione perso in una stanza di albergo.