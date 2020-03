La battaglia finale di Avengers: Endgame rivive in questo dipinto di Scott Campbell

Avengers: Endgame è stato il film evento del 2019 ed è entrato di prepotenza nella storia del cinema come uno dei film più apprezzati dai fan del genere. L'artista Scott Campbell ha trovato un modo particolare per elogiare l'opera dei fratelli Russo, attraverso un acquerello che rappresenta perfettamente l'anima giovanile dei film di supereroi.

In un'intervista per Io9, Campbell ha dichiarato: "Mi piace la semplicità nell'immagine dei buoni e dei cattivi che stanno là a guardarsi negli occhi e a sorridere ".

La scena rappresentata è proprio quella che anticipa il grande scontro finale, e l'artista ha messo in scena i due schieramenti usando un tratto che ricorda volutamente l'infanzia. Il fatto che anche Thanos e gli altri cattivi appaiano abbastanza contenti non fa che dimostrarlo (persino le astronavi e gli elicotteri sembrano godersi la battaglia). Nell'acquerello sono presenti proprio tutti, da Capitan America al gigantesco Ant-man e con un po' di attenzione è possibile individuare persino Howard il Papero, che in realtà non ha avuto un ruolo nel film, ma è comparso di sfuggita ne I Guardiani della Galassia. Nel link alla fonte è possibile anche vedere un video sulla realizzazione dell'opera, una delle più grandi di Scott C., famoso proprio per i suoi tributi al mondo della cultura pop

Nell'ultimo film degli Avengers c'è stato spazio un po' per tutti, ma certi fan si sono lamentati per la poca attenzione riservata a certi personaggi: Mark Ruffalo ha risposto alle critiche per la nuova versione di Hulk.