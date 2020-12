La Battaglia dei Chris: cosa ne pensa Chris Pine della bizzarra competizione hollywoodiana

La Battaglia dei Chris continua a imperversare in quel di Hollywood, e ora che Wonder Woman 1984 è finalmente approdato sugli schermi, sta raggiungendo un nuovo apice. Ma cosa ne pensa l'interprete di Steve Trevor, Chris Pine, di questa competizione tra omonimi nel panorama cinematografico internazionale?

Chris Evans, Chris Hemsworth, Chris Pratt, Chris Pine.

La Battaglia dei Chris è ormai in corso da anni, e non accenna a concludersi. Tra le più avvenenti e talentuose star di Hollywood, quattro portano lo stesso nome, e tutte e quattro sono parte di due degli universi cinematografici più popolari in circolazione.

Peccato però che tre di loro fanno squadra nel Marvel Cinematic Universe, dove sono apparsi in molteplici film e anche insieme in alcune scene, mentre uno è lì, in solitaria, nel DCEU.

Anche per questo Chris Pine si sente un pochino in svantaggio nella "competizione": "Mi sento un po' l'underdog della situazione, al momento, quindi accolgo volentieri tutto il supporto possibile..." scherza l'attore durante il tour promozionale di Wonder Woman 1984 "Quei maledetti Chris, amico, non so che fare. O cambio nome, o mi preparo davvero [ad affrontarli] e salire di livello!".

E dire che tempo fa lo aveva persino cantato al Saturday Night Live (in calce alla notizia trovate l'esilarante video della suo sketch).

Intanto, presto anche qui da noi arriverà Wonder Woman 1984, così potrete decidere quale Chris (e quale Steve) torna con più stile in vita in un'epoca non sua (giusto per aggiungere legna al fuoco della "rivalità").