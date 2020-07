Batman, Zoe Kravitz pazza per Robert Pattinson: 'Ci alleniamo insieme, mi copre le spalle'

Nel corso di un'intervista con Variety Zoe Kravitz, interprete di Catwoman nel nuovo The Batman della DC Films, ha continuato a parlare del suo rapporto con Robert Pattinson, che qualche giorno fa aveva definito 'perfetto' per il ruolo.

"Rob è fantastico", ha detto la Kravitz. "È meraviglioso in questo ruolo. Penso davvero che sia nato per farlo, ed è un ragazzo eccezionale, quindi è una gioia stare con lui e quando lavori con persone che rispetti, beh, è tutto più facile".

Le parole della Kravitz, che risalgono a febbraio scorso, fanno luce sulla chimica sviluppata fra i due attori sul set: "Siamo stati insieme nelle ultime settimane", ha continuato Kravitz. "Ho dovuto fare diversi camera test con lui, e ora ci siamo allenati insieme e proviamo continuamente nuove cose insieme. Lo reputo un uomo delizioso e un attore così meraviglioso e premuroso. Penso che sia perfetto per il ruolo e farlo con lui sarà una tale avventura. Sono entusiasta di averlo come mio compagno e di essere lì al suo fianco per sostenerci a vicenda, perché è una cosa davvero intensa. Sarà un lavoro duro e ci sarà molta pressione lungo, e so che lui mi coprirà le spalle e io coprirò le sue".

Ricordiamo che al momento le riprese del film sono ancora interrotte, anche se dovrebbero ripartire entro l'estate. La data di uscita di The Batman è fissata per l'1 ottobre 2021.

Per altri approfondimenti sentite cos'ha detto Zoe Kravitz sulle precedenti Catwoman, ovvero Michelle Pfeiffer, Halle Berry e Anne Hathaway.