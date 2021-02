Batman, Wonder Woman è epica nel teaser finale di Justice League, domani il trailer!

Dopo il primo teaser con Superman nel costume nero e il secondo teaser con Darkseid, il regista Zack Snyder chiude il conto alla rovescia con l'ultimo filmato promozionale per Justice League in attesa del trailer, che arriverà domani domenica 14 febbraio.

Come ci ha abituato negli ultimi giorni, l'autore è comparso sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter e ha condiviso un breve filmato con scene inedite tratte dalla Snyder Cut: tra questa da segnalare uno sconto tra la Wonder Woman di Gal Gadot e il villain Steppenwolf, il Batman di Ben Affleck su un tank gigantesco vagamente ispirato a quello de Il ritorno del cavaliere oscuro di Frank Miller, le Amazzoni contro l'esercito di parademoni di Darkseid e infine la presenza di Cyborg, il cui ruolo come ampiamente anticipato sarà centrale nella trama del kolossal da quattro ore.

Ricordiamo che, dopo anni di attesa, la famosa e chiacchieratissima Snyder Cut di Justice League sarà distribuita negli Stati Uniti dal servizio di streaming on demand HBO Max: annunciata inizialmente come una mini-serie da quattro episodio di un'ora ciascuno, alla fine sarà presentata secondo il volere del suo autore e avrà il formato di un film della durata di quattro ore.

Tantissime le differenze più o meno note con la versione di Joss Whedon uscita nel 2017: per cominciare, oltre ovviamente alla lunghezza, ricordiamo che ogni sequenza scritta e diretta dal collega sarà assente da questa versione, che includerà tra gli altri anche Joker, Deathstroke, Martian Manhunter e Darkseid.