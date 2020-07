Batman Who Laughs: Robert Pattinson e il Joker di Willem Dafoe nell'incredibile fan-art

L'artista Psychboz ha realizzato un incredibile poster fan-made per un film stand-alone di Batman Who Laughs, il micidiale villain del Cavaliere Oscuro, e come protagonisti ha scelto Robert Pattinson e Willem Dafoe nei panni di Joker.

I due attori hanno recitato nell'horror psicologico The Lighthouse, che è valso ad entrambi un grandissimo successo di critica e la conquista di ben cinque Independent Spirit Awards, inclusa quella per la miglior regia a Robert Eggers, quella per il miglior montaggio a Louise Ford, quella per il miglior attore protagonista a Robert Pattinson, con Willem Dafoe eletto miglior attore non protagonista e Jarin Blaschke miglior direttore della fotografia.

Per riunire la coppia di star l'artista Psychboz ha immaginato Dafoe nei panni di ​​Joker, in un film che introdurrebbe il micidiale Batman che ride. Nei fumetti, Batman che ride è un cattivo di un universo alternativo che, come facilmente intuibile, è una combinazione di Batman e Joker.

Vi ricordiamo che la produzione di The Batman è iniziata all'inizio di quest'anno, e dopo il blocco dovrebbe ricominciare nelle prossime settimane. Il film, che includerà anche Catwoman (Zoe Kravitz), presenterà come villain Pinguino (Colin Farrell) e l'Enigmista (Paul Dano). Per quanto riguarda Joker si presume che sarà introdotto nei prossimi episodi ... e Willem Dafoe è un'opzione che farebbe contenti in molti!

Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che The Batman uscirà ad ottobre 2021. Il film sarà presentato al DC FanDome di agosto, durante il quale i fan sperano di poter vedere le prime immagini ufficiali.