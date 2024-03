Batman, Warner e DC celebrano gli 85 anni dell'Uomo Pipistrello: i gadget e le iniziative

In attesa dell'inizio delle riprese di The Batman 2 con Robert Pattinson, Warner Bros e DC Comics hanno annunciato i festeggiamenti per gli 85 anni dell'Uomo Pipistrello, uno dei supereroi più famosi di tutti i tempi.

Batman sarà protagonista della XXXII edizione di Romics (dal 4 al 7 aprile 2024), il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games: al cavaliere oscuro è infatti dedicato il manifesto di questa edizione di Romics, realizzato da Simone Bianchi, maestro della Comic Art contemporanea. Inoltre, durante il corso di Romics, 3 famosi artisti del fumetto – Simone Bianchi, Dan Panosian ed Emanuela Lupacchino – renderanno omaggio a Batman attraverso delle sessioni di live painting nei giorni di sabato 6 aprile e domenica 7 aprile, in cui realizzeranno dal vivo delle opere ispirate alle diverse versioni dell’iconico Super Eroe DC.

Batman sarà celebrato anche all’interno della terza edizione delle DC | Superhero Academy, l’accademia per giovani Super Eroi DC pronta a riaprire le porte a giugno 2024: fino al 18 aprile sarà possibile partecipare al concorso di selezione dei nuovi cadetti dall’Academy, attraverso l’acquisto di un qualunque prodotto DC. Inoltre, Benetton offrirà una ricca linea di abbigliamento di Batman, con felpe e t-shirt in cui il Cavaliere Oscuro compare in diverse versioni grafiche, e anche Intimissimi Uomo renderà protagonista l’iconico simbolo del supereroe con calze, boxer, slip e pigiama coordinati. Infine, durante il corso del 2024, Batman sarà protagonista di numerose attività ed iniziative, che saranno tempestivamente segnalate sui profili social di DC Italia.

Per altri contenuti facciamo il punto della situazione su The Batman 2, recentemente rinviato al 2026.

