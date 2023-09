Batman, Warner Bros voleva Leonardo DiCaprio come Enigmista nell'ultimo film di Nolan

Riuscite ad immaginare oggi Il cavaliere oscuro - Il ritorno con Leonardo DiCaprio nei panni dell'Enigmista? E', a quanto pare, ciò che avrebbe voluto la Warner Bros ai tempi della pre-produzione dell'ultimo film della saga di Christopher Nolan.

Lo ha rivelato nientemeno che lo sceneggiatore David S. Goyer, che ha lavorato al fianco di Nolan per la realizzazione della trilogia del Cavaliere Oscuro con protagonista Christian Bale e che, nel corso di una recente intervista per il noto podcast Happy Sad Confused, oltre ad aver raccontato il caotico dietro le quinte della creazione del DCEU ha anche svelato che l'idea iniziale di Warner per Il cavaliere oscuro - Il ritorno era di avere l'Enigmista interpretato da Leonardo DiCaprio, che all'epoca aveva appena lavorato con Nolan in Inception.

"Avevamo molte proposte. Ricordo che alla première de Il Cavaliere Oscuro, l'allora capo della Warner Bros. mi disse: 'Dovete mettere l'Enigmista nel prossimo film. DiCaprio nei panni dell'Enigmista". Goyer ha anche notato che quella era una vera e propria tendenza nel genere dei supereroi – scegliere un cattivo e poi costruire il film attorno ad esso – ma lui e Nolan volevano evitarla con tutte le proprie forze. "Ho una teoria, quando con Spider-Man i film sui supereroi iniziarono a essere realizzati con grandissimi budget e iniziarono ad arrivare tantissimi sequel, gli studi cinematografici dicevano sempre: 'OK, chi sarà il cattivo nel prossimo film?' E costruivano il film intorno a quel personaggio. Ma Chris era fermamente contrario a questa strategia...la sua idea era di capire prima la storia che volevamo raccontare, e poi scegliere il cattivo perfetto per quella storia".

Alla fine, come saprete, il villain de Il cavaliere oscuro - Il ritorno fu Bane, interpretato da Tom Hardy, altro attore che veniva dal cast di Inception. L'Enigmista, invece, sarebbe diventato anni esattamente dieci anni dopo il cattivo di The Batman di Matt Reeves, il primo capitolo della nuova saga con Robert Pattinson, nel quale è interpretato da Paul Dano.