Batman vs Superman, compare una sequenza mai utilizzata con Doomsday e Wonder Woman

Sul subreddit di DC Cinematic Wiki, i fan hanno notato e ripubblicato una breve clip inutilizzata di Batman vs Superman: Dawn of Justice, controverso cinecomic diretto da Zack Snyder.

Nel filmato, brevissimo e che potete trovare come al solito in calce all'articolo, si può vedere una sequenza che mostra Doomsday schiantarsi contro un muro durante il combattimento finale con Wonder Woman.

Curiosamente la clip è completamente inedita, e non è apparsa né nei contenuti speciali del film, né nella Ultimate Edition di Batman v Superman: Dawn of Justice, il montaggio esteso della durata di tre ore che Zack Snyder ha realizzato originariamente prima dei tagli apportati dalla Warner Bros. per l'uscita in sala.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Il film, lo ricordiamo, era pensato per lanciare definitivamente l'Universo Cinematografico DC, e introdusse anche Cyborg, Flash e Aquaman in attesa del crossover Justice League: Snyder, prima di interrompere i suoi rapporti professionali con la major, aveva intenzione di creare una pentalogia su Superman e Batman, formata da Man of Steel, Batman vs Superman e ben tre film di Justice League, due dei quali però come sappiamo non saranno mai realizzati.

La famosa scena Incubo mostrata in Batman vs Superman era in realtà un flashforward ambientato durante Justice League 3, nel quale la Terra sarebbe stata colonizzata da Darkseid dopo la sconfitta dei supereroi in Justice League 2. Nel primo film della trilogia, inoltre, sarebbe dovuto comparire anche Martina Manhunter.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad una foto inedita della Trinità.