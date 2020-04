Batman vs Iron Man: chi vincerebbe in uno scontro tra Bruce Wayne e Tony Stark?

Batman e Iron Man, e soprattutto i loro alter-ego Bruce Wayne e Tony Stark, hanno più di una cosa in comune, dal fatto di indossare una corazza fino all'elevato quoziente intellettivo, senza dimenticare ovviamente il cospicuo conto in banca: ma in un ipotetico scontro, chi vincerebbe fra i due?

Innanzitutto facciamo un paio di conti in tasca ai due supereroi di casa Marvel e DC, per capire il tipo di equipaggiamento che adopererebbero nella loro battaglia: secondo Mashable, ad esempio, il costo della crociata di Batman equivarrebbe a circa $682 milioni di dollari reali, spesa che include ogni cosa, da Villa Wayne al maggiordomo personale tuttofare a tempo pieno, passando per la Batmobile e il Batsegnale.

Al contrario, per l'armatura di Iron Man si passerebbe ai miliardi, principalmente a causa delle fonti energetiche all'avanguardia che servono per usare le sue armi, ma Tony Stark sarebbe avvantaggiato perché la sua fortuna non è stata ereditata dai genitori scomparsi, bensì messa insieme grazie a contratti governativi.

Essendo il più grande detective del mondo Bruce non dovrebbe faticare molto a procurarsi la laurea in biochimica e in diversi campi dell'ingegneria per scovare i punti deboli dell'armatura di Tony, che però anche se non ha grandi doti da investigatore può contare su uno dei quozienti intellettivi più alti del mondo, 270, di molto superiore a quello già alto di 192 del Cavaliere Oscuro. Tony inoltre parla 27 lingue, ma Batman può contare su 127 forme diverse di arti marziali apprese nei 10 anni successivi all'omicidio dei suoi genitori.

Secondo voi chi vincerebbe? Ditecelo nei commenti e, in preparazione alla grande battaglia, vi rimandiamo all'Everycult su Iron Man e all'Everycult su Batman v Superman.