Batman vs Deathstroke in una favolosa fan art dedicata al defunto progetto di Ben Affleck

Il personaggio di Batman è attualmente in fase di rilancio cinematografico con il cinecomic scritto e diretto da Matt Reeves e interpretato in questa nuova versione da Robert Pattinson, ma guardando al dramma passato del Batman di Ben Affleck e del solo movie mai realizzato, un artista web ha pensato bene di creare un'interessante fan art.

Stiamo parlando dell'ormai conosciuto Yadvender Singh Rana, altrimenti noto su Instagram come Ultraraw26, talmente seguito da avere la spunta blu accanto al nome profilo. Una sorta di nuovo Bosslogic con tanta (tantissima) strada ancora da fare prima di raggiungere le vette del collega, che però non si comporta davvero male con le sue creazioni, guardando anche a quest'ultima dedicata all'Universo DC e al Cavaliere Oscuro.



La fan art si compone in uno scontro tra il Batman di Ben Affleck (con tanto di occhialini) e il Deathstroke che sarebbe dovuto essere interpretato nel defunto stand-alone da Joe Manganiello. Il lavoro è davvero dettagliato anche nella ricerca e resa dei tessuti dei costumi dei due protagonisti, specie quello di Deathstroke, che ha dovuto creare - almeno in quella posa - da zero.



Cosa ne pensate? Ditecelo come sempre nei commenti. Vi lasciamo al nostro speciale dedicato alla Zack Snyder's Justice League.