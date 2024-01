Batman, la voce di Kevin Conroy tornerà in un nuovo film animato

Nel 2022 ci ha lasciato Kevin Conroy, storico doppiatore di Batman in serie tv e videogiochi. Ma i fan del doppiatore avranno l’occasione di sentire la sua voce nuovamente in futuro.

Conroy dovrebbe dare la voce alle iterazioni di Batman: The Animated Series presenti nella terza parte del film d'animazione Justice League: Crisis on Infinite Earths nel 2024. Crisi sulle terre infinite è un fumetto cross over risalente al 1985 la cui storia parla di Anti-Monitor, un villain che intende distruggere tutte le realtà del multiverso della DC. La sua controparte positiva, Monitor, raduna un gruppo di supereroi e criminali al fine di combattere la minaccia. Il film animato avrà con tutta probabilità una durata record, sembra infatti che Justice League: Crisi sulle terre infinite – parte uno durerà ben 93 minuti, diventando di fatto il film più lungo della saga Tomorrowverse della DC. La pellicola, considerato il “Parte uno” nel titolo, dovrebbe essere parte di una trilogia che potrebbe impiegare ben 4 ore per concludere interamente la storia.

Conroy ha iniziato a prestare la voce a Bruce Wayne in Batman: The Animated Series, andato originariamente in onda su Fox Kids tra il 1992 e il 1995. Ha poi interpretato Batman in diversi progetti dell'Universo Animato DC.

Dopo la scomparsa del doppiatore, Mark Hamill ha confermato che senza Kevin Conroy non interpreterà più joker.