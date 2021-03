Batman, diventa virale un nuovo e sorprendente fan film: ci sono anche importanti cameo

In modo non dissimile da quanto fatto con alcuni cortometraggi dedicati a The Punisher o ai Power Rangers, ecco che adesso è divenuto velocemente virale un fan film dedicato al Cavaliere Oscuro e intitolato Batman: Dying is Easy, della durante "importante" di 25 minuti e dove c'è anche un inaspettato e importante cameo.

Il film è andato in diretta su Youtube lo scorso mercoledì e al momento ha già più di 1,6 milioni di visualizzazioni. La produzione scritta e diretta da Aaron e Sean Schoenke arruola per altro numerosi attori famosi e culto come Michael Madsen (Le Iene, Kill Bill), Doug Jones (La forma dell'acqua), Casper Van Dien (Starship Troopers) e il musicista Chris Daughtry, il che ci lascia presumere un budget abbastanza impegnativo per delle tasche indipendenti nello sviluppo di un mediometraggio.



Nella descrizione del film si legge: "Batman e Joker hanno sempre avuto un rapporto psicologico davvero interessante, e sono questi loro concetti oscuri a rendere i personaggio così affascinanti". E infatti il fulcro centrale del progetto è uno scontro faccia a faccia tra il Cavaliere Oscuro e il Clown Criminale direttamente tra le mura di Arkham.



A interpretare un minacciosissimo Batman è Kevin Porter, mentre Aaron Schoenke è il Joker. Jones veste i panni dell'Enigmista, Madsen è Bullock e la stuntwoman Amy Johnston interpreta invece Harley Quinn. Scenografie e costumi sono squisitamente artigianali ma fatti con tutti i crismi di una produzione a basso budget Hollywoodiana, questo a partire dalla fantastica tuta di Batman.



