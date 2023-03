Batman, quale versione è la preferita dagli spettatori americani? Il nuovo sondaggio

Secondo un nuovo sondaggio di Valencia Theatre Seating, pubblicato da CBR, il pubblico nordamericano ha un Batman preferito tra quelli che hanno rappresentato sul grande schermo il personaggio simbolo DC insieme a Superman. Il risultato potrebbe essere una sorpresa per parecchi fan dell'Uomo Pipistrello.

Secondo gli utenti di Twitter, social sul quale è stato organizzato il sondaggio, è Michael Keaton il Batman preferito dai fan americani. Utilizzando i dati raccolti da oltre 15.000 tweet, lo studio ha svelato che Keaton è stato il miglior Batman in 23 stati, con Christian Bale classificatosi secondo a quota 18.



Ben Affleck e Robert Pattinson, i Batman più recenti - su Everyeye trovate la recensione di The Batman di Matt Reeves - si sono classificati rispettivamente terzo e quarto. Come sono stati valutati i risultati? Attraverso i tweet con tag geografici per ben tre mesi, nei quali erano contenuti parole come, tra le altre, miglior Batman, miglior Batman live action.



Oltre ai vincitori ci sono anche i vinti. E in nessuno degli stati sono risultati vincitori Batman più 'controversi' come Val Kilmer, Adam West e George Clooney.



Michael Keaton tornerà nel ruolo di Batman in The Flash, il primo film sul personaggio DC Barry Allen, interpretato da Ezra Miller.

Keaton ha recitato nei panni di Bruce Wayne/Batman nei due film diretti da Tim Burton, Batman e Batman - Il ritorno.