Batman, un vero 'Bruce Wayne' in California ha catturato un sospettato di duplice omicidio

Mentre crescono i rumor sulla presenza di Joker in The Batman, il nuovo film con Robert Pattinson ha appena ricevuto una spinta promozionale non richiesta in California, dove un 'vero Bruce Wayne' ha catturato il presunto autore di un duplice omicidio.

Un vigilante statunitense, che si fa chiamare sia "Bruce Wayne" che "Stockton Batman", afferma di aver catturato un sospettato di duplice omicidio a Lodi, in California: secondo un rapporto di 209 Times, il vigilante avrebbe riconosciuto un uomo che conosceva di vista e, dopo averlo avvicinato, si è reso conto che quest'ultimo era coperto di sangue e aveva ferite di taglio alla mano e alla gamba. Dopo averlo fermato ha immediatamente chiamato Polizia di Lodi.

Sebbene la CBS di Sacramento inizialmente abbia riferito che la polizia non aveva confermato le affermazioni di Stockton Batman, che sono state condivise sui social media e su YouTube, un rapporto successivo ha indicato che l'uomo fermato da 'Batman' è stato effettivamente arrestato in un caso di duplice omicidio: e il Batman di Stockton è stato esplicitamente citato!

Secondo quanto riferito, tra l'altro, a quanto pare non è la prima volta che il vigilante interviene per contrastare la criminalità locale: in passato 'Batman' ha affermato di aver catturato centinaia di presunti malviventi, e il suo vero nome e il suo volto sono ancora sconosciuti. Ha dichiarato alla CBS: "Sono cresciuto a Stockton e prima questa città era tranquilla, quando ero bambino le cose non andavano così male." In città è diventato una specie di mascotte, e i residenti hanno affermato di apprezzare i suoi sforzi. "Sta facendo un buon lavoro. Da una mano alla polizia, che c'è di male?".

Per quanto riguarda il doppio omicidio, il 29enne Randall Allenbaugh è accusato di omicidio in relazione alle morti del diciassettenne Skyler McConnell e della sedicenne Chimera Skaggs, che sono stati trovati accoltellati a morte la settimana scorsa. Allenbaugh è attualmente detenuto nella prigione della contea di San Joaquin. E per quanto riguarda il Batman di Stockton? La sua identità rimane un mistero, anche se la CBS Sacramento fa notare nel proprio servizio che si tratta di 'un padre di due figli' e 'un noto uomo d'affari locale'. Le similitudini con Bruce Wayne, quindi, non mancano!

