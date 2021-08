Batman, Val Kilmer non ha un buon ricordo di Batman Forever: 'É stato frustrante'

Nel corso di una recente intervista promozionale Val Kilmer, che è stato Bruce Wayne nel celeberrimo scult di Joel Schumacher Batman Forever, ha ricordato con amarezza il suo tempo sul set del Cavaliere Oscuro.

L'attore Kilmer ha parlato del ruolo in molte occasioni in passato, anche se le sue parole più recenti sul ruolo di Batman sono forse le più rivelatrici. Amazon Prime US ha rilasciato un nuovo film, Val, che documenta la vita dell'attore e la raccontata attraverso filmati che sono stati girati dallo stesso Kilmer nel corso degli anni. A causa di una precedente operazione per il cancro alla gola, l'attore ora utilizza un apparecchio elettronico per parlare e la serie di documentari è invece narrata dal figlio di Kilmer, Jack Kilmer.

"Ero scioccato e incredulo, soprattutto perché avevo appena esplorato una remota grotta di pipistrelli", ha ricordato l'attore ai microfoni di ComicBook. "Per gli standard di Hollywood, Batman è il ruolo principale per eccellenza e un sogno che si avvera. Ho accettato la parte senza nemmeno leggere la sceneggiatura... Ma qualunque eccitazione di allora è stata schiacciata dalla realtà del costume da pipistrello. Quando ci sei dentro, riesci a malapena a muoverti e le persone devono aiutarti ad alzarti e sederti. Inoltre non si sente nulla e dopo un po' le persone smettono di parlarti, è molto isolante. È stata una lotta fin dal primo giorno, ed è stato frustrante finché non ho capito che il mio ruolo nel film sarebbe stato solo quello di presentarmi sul set e mettermi dove mi dicevano di stare".

Kilmer ha continuato a parlare dei suoi attori co-protagonisti, come Tommy Lee Jones, che ha interpretato il cattivo Due Facce, e Jim Carrey, che ha interpretato l'Enigmista. "Attori come Tommy Lee Jones avevano potuto ideare la loro intera performance, e anche Jim Carrey. Io, invece, ho dovuto fare l'attore da soap opera. Il modo in cui mi rivolgevo a Nicole [Kidman, che interpretava l'interesse amoroso, il dottor Chase Meridian, ndr]. Fate una prova, riguardate il film e contate quante volte mi metto le mani sui fianchi.'"

Ricordiamo che prossimamente Batman tornerà sul grande schermo in numerosi progetti: l'anno prossimo a marzo sarà la volta dell'attesissimo The Batman, con Robert Pattinson che esordirà nel ruolo di Bruce Wayne, mentre a novembre in The Flash di Andy Muschietti i fan assisteranno ai ritorni di Michael Keaton e Ben Affleck. Qualcuno ha detto 'anno del pipistrello'?