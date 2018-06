Batman v Superman: Zack Snyder svela la prima foto della Trinità

Poche ore fa Zack Snyder ha pubblicato sui suoi canali social una foto di Batman, Superman e Wonder Woman ai tempi delle riprese del divisivo cine-comic DC Batman v Superman: Dawn of Justice.

A quanto pare la foto, che trovate in calce alla notizia, stando alle parole di Snyder sarebbe il primissimo scatto riservato alla Trinità durante la prova dei costumi dei protagonisti Henry Cavill, Gal Gadot e Ben Affleck.

Come sappiamo il film ha rappresentato l'esordio della Trinità sul grande schermo ed è servito alla Warner Bros come vero e proprio trampolino di lancio per l'Universo Cinematografico DC. Ai tempi della sua uscita Batman v Superman: Dawn of Justice spaccò letteralmente in due tanto la critica specializzata quanto il pubblico, generando due correnti di pensiero diametralmente opposte: c'è chi lo considera uno dei peggiori cinecomic mai realizzati, altri invece che lo osannano a capolavoro del genere. Le polemiche e i contrasti vennero poi alimentati dall'edizione home video, la cui "Ultimate Edition" aggiungeva circa mezz'ora al montaggio cinematografico estendendo la durata del lungometraggio oltre le tre ore (manovra commerciale non nuova per Snyder, che addirittura in passato presentò la Ultimate Edition di Watchmen, dalla durata di ben quattro ore!).

Non è la prima volta che Zack Snyder interagisce coi suoi fan tramite i social media, anzi. Il regista del Wisconsin negli ultimi mesi ha spesso e volentieri "chiacchierato" online, professando il suo amore per i personaggi DC e nello specifico per Batman v Superman, spingendo i fan a guardarlo più e più volte per riuscire a trovarne tutti gli easter egg.