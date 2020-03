Batman v Superman: Zack Snyder svela tutti i dettagli della scena dell'incubo

Arrivano i primi retroscena di Batman v Superman emersi dal live commentary organizzato ieri da Zack Snyder, evento il cui successo ha addirittura fatto crashare il sito di Vero e obbligato il regista a spostarsi su YouTube, e in particolare sulla celebre scena dell'incubo che vede protagonista il Batman di Ben Affleck.

"Immagino che per lui sia noioso decifrare quei file, così si è addormentato, ma non ne sono sicuro. Magari è il risultato del viaggio cosmico di Flash che crea una sorta di spaccatura e permette a Batman di vedere il futuro. Potrebbe essere una combinazione di queste due cose" ha spiegato Snyder (via Comicbook.com).

Nella scena, conosciuta come la 'Knightmare sequence', vediamo il Cavaliere Oscuro alle prese con un gruppo di soldati: "C'è un convoglio che è appena tornato da una sorta di missione, dove hanno catturato qualcosa. Abbiamo un grande simbolo omega inciso sulla Terra, che è il logo di Darkseid. Qui viene mostrato Batman che gestisce la situazione e difende il mondo da ciò che giace sotto di noi."

Il regista ha poi spiegato che i soldati "hanno rubato questo pezzo di Kryptonite dalla vecchia LexCorp, ma è una trappola. Questi sono gli stormtrooper di Superman che hanno preparato una trappola per Batman, perché è lui che Superman sta cercando più di chiunque altro."

"Non tutti gli esseri umani sono stati trasformati in parademoni, alcuni sono stati utilizzati per infiltrarsi tra i ribelli sulla Terra" ha aggiunto fine Snyder. "A questo punto, Superman ha ceduto all'Equazione dell'Anti-vita e serve la volontà di Darkseid, ed è anche alla ricerca di Batman, il quale incolpa per la morte di Lois Lane in questo mondo alternativo."

Il live commentary, lo ricordiamo, può essere trovato per intero su YouTube.

A proposito del lavoro del regista alla DC Films, è da poco emersa in rete una nuova immagine della Snyder Cut di Justice League.