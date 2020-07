Batman v Superman, Zack Snyder: la scena più famosa è stata aggiunta all'ultimo secondo

Nell'ultimo episodio del podcast di ScreenRant "By the Minute", dedicato a Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder, sono stati rivelati alcuni dettagli interessanti sul cinecomic del 2016 con Ben Affleck e Henry Cavill.

La rivelazione è arrivata dall'attore e stuntman di Ben Affleck Richard Cetrone, che si è unito agli host per parlare della famosa sequenza "Knightmare", nella quale Bruce Wayne si addormenta nella Bat-Caverna e sprofonda in un incubo in cui vede un futuro post-apocalittico nel quale Superman è diventato malvagio.

Cetrone ha contribuito ad analizzare la scena nel dettaglio, ma la rivelazione più grande è stata che apparentemente la sequenza non compariva nella sceneggiatura originale. La famosa Knightmare Scene, il cui scopo era quello di piantare dei semi per storie che Snyder aveva pianificato di esplorare in una serie di film successivi, è stata spiegata così da Cetrone: "Dopo che le riprese erano già iniziate, quella scena è stata aggiunta", ha detto lo stunt-man, suggerendo anche che quando è arrivata la prima bozza della sceneggiatura, c'erano anche meno piani per un film sulla Justice League in ballo.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che il regista Zack Snyder ha promesso nuove scene Knigthmare per Justice League, la versione director's cut del cinecomic del 2017 in arrivo nel 2021 su HBO Max; inoltre, recuperate il nostro Everycult su Batman v Superman.