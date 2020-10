Batman v Superman, Zack Snyder ha rubato una scena da Batman Forever?

Non potrebbero esserci due film più diversi di Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder e Batman Forever di Joel Schumacher, arrivati a decenni di distanza l'uno dall'altro e da due registi lontanissimi in fatto di visioni cinematografiche, eppure c'è una connessione che li lega.

Anzi, addirittura, Snyder ha utilizzato una sequenza così estrema che perfino Schumacher decise di rimuovere dal suo film, in quanto considerata troppo esagerata perfino per quella produzione! Si tratta della scena che mostra il Bruce Wayne di Ben Affleck far visita alle tombe dei suoi genitori, quella in cui il protagonista nota un rivolo di sangue gocciolare dalla tomba di sua madre: non appena lo tocca, un enorme pipistrello salta fuori e lo attacca e lui si sveglia da quello che il pubblico scopre essere stato solo un incubo.

Ovviamente per Snyder la scena rappresenta i drammi di Bruce, dagli anni di colpa interiorizzata per la morte dei suoi genitori, di Robin, delle migliaia di cittadini di Metropolis rimasti uccisi dal combattimento fra Superman (Henry Cavill) e Zod (Michael Shannon), ed è anche un simpatico riferimento all'iconico villain dei fumetti Man-Bat. Però non tutti sanno che questa scena ha un parallelo con una sequenza eliminata di Batman Forever, nella quale Bruce Wayne affrontava un gigantesco pipistrello umanoide ... e anche quella scena si risolveva col risveglio del protagonista da un incubo.

Potete vedere il parallelo nell'immagine qui sotto, che mostra il Batman di Val Kilmer di fronte ad un mostruoso uomo-pipistrello molto simile a quello che anni dopo avrebbe aggredito Ben Affleck.

