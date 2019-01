Batman v Superman: Zack Snyder pubblica il poster della Ultimate Edition

Il regista Zack Snyder ha pubblicato sull'app Vero il poster Ultimate Edition di Batman v Superman: Dawn of Justice, film da lui diretto nel 2016 con Ben Affleck, Henry Cavill e Gal Gadot. Il film non ha ricevuto molte critiche positive, né dai fan né dagli addetti ai lavori ma ha ottenuto ottimi incassi, esordendo globalmente con 422,5 milioni.

"Questo è quello che avevo a portata di mano, è abbastanza alto" ha scritto Zack Snyder pubblicando la foto.

L'immagine presenta Ben Affleck nei panni di Batman, Henry Cavill in quelli di Superman e, a sorpresa, Gal Gadot, che nel film compare brevemente per la prima volta nei panni di Wonder Woman.

I tre guardano in lontananza mentre l'alba della Justice League ha inizio.

Zack Snyder iniziò a girare anche Justice League ma dovette abbandonare il set per motivi familiari, venendo sostituito, al fine di completare il film, da Joss Whedon.

Il poster pubblicato da Snyder è in ricordo dell'uscita Batman v Superman: Dawn of Justice Ultimate Edition, la versione originale di Zack Snyder, che si avvicina ad un minutaglie di circa 3 ore e 30 minuti.

Una versione più lunga di quella uscita in sala, così come più lunga è la versione di Snyder di Justice League.

Lo stesso Zack Snyder ha lanciato Jason Momoa nel ruolo di Aquaman e il personaggio è protagonista in questi giorni del film totalmente dedicato ad Arthur Curry, diretto da James Wan.

Jason Momoa ha ringraziato proprio Snyder nel corso di un'intervista:"Aveva pianificato tutto, aveva il piano per Justice League, per Cyborg e Wonder Woman. Sono qui e devo tutto a quell'uomo, e penso sia stata un'idea geniale andare in questa direzione con questo personaggio".