Batman v Superman, Zack Snyder pubblica una bellissima foto inedita con la Trinità

Poche ore fa il regista Zack Snyder è tornato sui social network per mostrare ai fan una foto inedita dal dietro le quinte di Batman vs Superman: Dawn of Justice, controverso film del 2016 con Ben Affleck, Henry Cavill e Gal Gadot.

Proprio le tre star mondiali sono i protagonisti dello scatto, che potete trovare come al solito in calce all'articolo: in primo piano la mano di Snyder prende di mira Batman, Superman e Wonder Woman, impegnati in una sessione fotografica.

Ben Affleck, Henry Cavill e Gal Gadot sono apparsi insieme sullo schermo come l'iconica Trinità della DC Comics sia in Batman v Superman: Dawn of Justice che nel successivo e ancor più controverso Justice League, che come sappiamo per tutta una serie di motivi non è mai arrivato al cinema secondo le originali disposizioni di Snyder. Con Ben Affleck ufficialmente ritirato dal ruolo di Batman e il futuro di Henry Cavill nei panni di Superman incerto, è probabile che per un bel po' di tempo rivedremo al cinema per DC Films soltanto Gal Gadot, che tornerà nel 2020 in Wonder Woman 1984. Per il film di Patty Jenkins qualche settimana fa sonoiniziate ufficialmente le riprese aggiuntive.

Ricordiamo che il nuovo Cavaliere Oscuro sarà interpretato da Robert Pattinson ed esordirà in The Batman di Matt Reeves, in uscita a giugno 2021.