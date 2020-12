Batman v Superman: Zack Snyder sta lavorando ad una versione remaster del film!

È vero che la perfezione non esiste e che c'è sempre un margine di miglioramento, ma Zack Snyder sembra prendere davvero alla lettera la questione. Non contento della possibilità di correggere il tiro con la Snyder Cut di Justice League, il regista ha annunciato di essere impegnato anche con il restauro di Batman v Superman: Dawn of Justice.

"Ero al Co3 con Stefan ieri e stavamo lavorando ad una rimasterizzazione di BvS, introducendo di nuovo le proporzioni dell'IMAX. Credo che presto vedrete qualcos'altro", scrive sul social network Vero. Di seguito è possibile apprezzare anche un paio di immagini che testimoniano il lavoro svolto.

Ovviamente non si tratterà di un cambiamento sostanziale e non andrà a modificare la quantità di contenuti del film, ma sembra che il regista si stia divertendo ad ottenere il massimo dalla sua pellicola a livello di qualità dell'immagine. Sarà solo l'ultima delle modifiche apportate al film da quando è uscito in sala: in Home Video i fan hanno già potuto gustarsi una versione più completa, intitolata Ultimate Edition, con ben 31 minuti di riprese aggiuntive.

La volontà di sperimentare non manca di certo a Snyder, che si ritrova sempre a dover fare i conti con un minutaggio ristretto imposto dalla versione cinematografica, come avvenuto con Watchmen, la cui Definitve Cut conta ben 215 minuti di durata. Ha inoltre dichiarato che gli piacerebbe vedere Justice League in bianco e nero, ed è pronto ad espandere il suo universo DC nei fumetti.

Cosa ne pensate? Siete interessati ad una nuova edizione di Batman v Superman? Oppure secondo voi il film è già perfetto così?