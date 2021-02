Batman v Superman, Zack Snyder: 'La remaster IMAX arriverà in Blu-ray 4K e su HBO Max'

Sono giorni concitati per Zack Snyder: il regista è attualmente alle prese con la release dell'attesissima Snyder Cut di Justice League, ma la sua attenzione è comunque rivolta anche ad un'altra sua creatura andata incontro a critiche piuttosto velenose in questi ultimi anni, vale a dire Batman v Superman: Dawn of Justice.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Snyder, infatti, sarebbero attualmente in corso i lavori sulla remaster della versione IMAX di Batman v Superman, che dovrebbe sbarcare prossimamente sia in digitale su HBO Max che in versione fisica su formato Blu-ray 4K.

"Penso di sì, penso di sì. Blu-ray, 4K. Ho approvato la box della versione Blu-ray proprio l'altro giorno. Quindi so per certo che arriverà in Blu-ray, ma credo uscirà anche su HBO Max. Certo, è ancora da confermare, ma posso dirvi che stiamo discutendo della release. È pensata, soprattutto la special edition, per rimpiazzare la versione precedente che era leggermente incasinata. Il Blu-ray penso andasse bene, ma il 4K era un casino. Ricordo di averlo visto su Apple o quello che era e di aver pensato: 'Aspetta, cosa? Così non va bene' I rossi erano inguardabili, era tutto strano" sono state le parole del regista.

Proprio Zack Snyder è tornato recentemente a difendere una delle scene più criticate di Batman v Superman; vediamo, a tal proposito, quanti sono i nemici uccisi da Batman in Batman v Superman.