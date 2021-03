Batman v Superman, Zack Snyder commenta il meme di Martha: 'È quello che è'

Mentre i fan del DCEU si preparano a vedere entro pochi giorni l'attesissima Zack Snyder's Justice League, in arrivo il prossimo 18 marzo, in una recente intervista proprio il regista del crossover ha avuto modo di tornare a parlare del suo controverso Batman v Superman: Dawn of Justice, soffermandosi sulla scena di Martha.

Durante la chiacchierata, infatti, Zack Snyder ha semplicemente spiegato di aver accettato che quel momento nel film, durante il confronto tra l'Uomo d'Acciaio e il Cavaliere Oscuro, "sarà per sempre quello che è, un punching ball della pop culture tutta". Queste le sue parole:



"Sapete, cosa posso dire? È quello che è. Al tempo sentivamo che fosse il legame perfetto per unire i due personaggi. Ma la cultura pop voleva davvero prendersi gioco di quel film. Era come se volessero prendere a calci nei genitali la pellicola. Quindi sì, è quello che è. Non so davvero come dirlo in altro modo, solo che ok, va bene, noi continuiamo ad amarla comunque. E pensiamo anche sia davvero bella... Non ho davvero rancore nei confronti di nessuno che voglia fare una battuta sulla scena di Martha. Sono solo felice continuino a parlarne".

Rivedremo Superman e Batman interpretati da Henry Cavill e Ben Affleck nella Zack Snyder's Justice League, che vi ricordiamo avrà una durata complessiva di ben 4 ore totali.