Batman v Superman, Zack Snyder e Chris Terrio rivelano i titoli alternativi del film DC

Nel corso di una convention virtuale durante il Justice Con 2021, lo sceneggiatore Chris Terrio e il regista e co-sceneggiatore Zack Snyder hanno rivelato alcuni dei titoli alternativi pensati tra il 2014 e il 2015 per Batman v Superman: Dawn of Justice, cinecomic DCEU che ha mostrato il primo incontro cinematografico tra gli eroi DC.

Inizia Snyder spiegando: "Ricordo i primi confronti e botta e risposta con lo studio in merito al titolo del film, e alla Warner Bros. è piaciuto praticamente soltanto Batman v Superman: Dawn of Justice. Comunque per lasciare la v al posto di versus c'è stata questa folle negoziazione... io ero tipo 'ragazzi, non possiamo fare qualcosa come Il Figlio del Sole o il Cavaliere della Notte, o qualcosa di almeno un po' più poetico?'. Loro mi hanno solo risposto 'assolutamente no' e io ho controbattuto chiedendo 'ma è tipo un caso giudiziario'".



Poi rivela insieme a Terrio alcuni dei titoli alternativi proposti, tutti pensati come fossero dei sequel de L'uomo d'Acciaio. Tra questi: Man of Steel: Battle the Knight, Man of Steel: Black of Knight, Man of Steel: Knight Falls.



E Terrio ha aggiunto: "Mi sarebbe piaciuto qualcosa di veramente semplice come Batman e Superman. O qualcosa sulla scia de L'uomo d'Acciaio, così da farlo apparire come un titolo progressivo. Per un po' abbiamo parlato di intitolarlo Justice League: qualcosa, per suggerire che il film sarebbe stato l'inizio della Lega della Giustizia, anche se in realtà non gli calzava. Cose tipo Justice League: Foundations o Justice League: Rising".