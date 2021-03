Batman v Superman, Zack Snyder ammette: 'Warner Bros. lo odiava'

Batman v Superman non ha mai riscosso grande apprezzamento presso i fan DC (e, a dirla tutta, presso la critica cinematografica in genere): secondo le ultime dichiarazioni di Zack Snyder, però, fu addirittura la produzione stessa a non nascondere il proprio disprezzo per il film che vide scontrarsi Ben Affleck e Henry Cavill.

"Sentivo che gli studios avessero quest'odio nei confronti di Batman v Superman. Veniva fatta pressione su di me perché lasciassi perdere quest'idea di Batman v Superman, che era una cosa che non volevo fare ed è una cosa che, infatti, non ho fatto. Insomma, si tratta di una trilogia, deve mandare avanti la storia. La narrazione è ovviamente influenzata da ciò che era stato fatto in precedenza, ma riesce comunque ad impostare questo mondo che mette le basi per l'invasione di Darkseid in vista di quello che avrebbe dovuto essere un arco composto da 5 film" ha spiegato Snyder, che di recente ha anche commentato un famoso meme su Batman v Superman.

Insomma, poche volte nella storia del cinema abbiamo visto un film odiato come quello sullo scontro tra Bruce Wayne e Clark Kent: ma l'opera di Snyder merita davvero tutte queste critiche? Voi, intanto, diteci la vostra nei commenti! Proprio qualche giorno fa è inoltre stato pubblicato il trailer della versione 4K di Batman v Superman.