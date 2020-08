Batman v Superman, una star del film si complimenta con Zack Snyder

Nel corso di una recente intervista promozionale con Collider Wunmi Mosaku, che ha avuto una breve ma sostanziale parte nel controverso cinecomic del 2016 Batman v Superman: Dawn of Justice, ha parlato del film di Zack Snyder e dello sviluppo narrativo dei personaggi protagonisti.

"In realtà non ero a conoscenza delle cose che succedevano intorno a me" ha dichiarato l'attrice, interprete della donna costretta a testimoniare contro Superman. "Ora che ci penso, ed è una cosa interessante perché è molto simpatica, non sono stata su quel set molto a lungo, ma abbiamo avuto delle conversazioni davvero curiose. Zack Snyder è una brava persona e mi ha dato dei buonissimi consigli. Era molto interessato al mio personaggio. Io non ne sentivo affatto la portata, e penso che i suoi consigli siano stati fondamentali per la recitazione. E' un grosso un merito, perché a volte ci sono registi che ti impongono le loro idee e si preoccupano solo del ciak".

L'attrice, che rivedremo nella serie tv HBO Lovecraft Country, ha continuato: "C'era una scena con Holly Hunter e l'abbiamo fatta in pochissimo tempo. Ho pensato: "Wow". Ci abbiamo messo almeno un'ora solo per elaborare tutti i dettagli del personaggio e dove doveva andare la scena."

