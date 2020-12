Batman v Superman, Snyder svela sui social QUELLA scena in formato IMAX!

Qualche giorno fa Zack Snyder ha confermato l'arrivo di Batman v Superman in IMAX, e nelle scorse ore il regista ha svelato sul suo account Vero un nuovo video per anticipare la qualità del nuovo formato.

Dalla conferma dell'uscita della tanto attesa Snyder Cut, il regista è stato molto presente sui social ed è tornato a lavoro a pieno regime: in un recente post su Vero, Snyder ha proposto ai fan un'anteprima di cosa esattamente comporterà il nuovo formato per il film con Henry Cavill e Ben Affleck, e la breve clip che trovate in calce mostra la famosa scena "Knightmare".

Sebbene il filmato sia breve è indubbiamente epico e fornisce un piccolo suggerimento di come sarà questa versione del film nel nuovo aspect ratio.

Snyder è stato un sostenitore dell'utilizzo dell'IMAX fin dall'inizio, e il formato è stato utilizzato anche per Justice League. Il regista spera che i fan possano vivere sul grande schermo la sua attesa versione da quattro ore del film. "Amo i film, amo l'esperienza teatrale, sono un suo grande sostenitore. Se fosse possibile mi piacerebbe che ci fosse una componente teatrale per Justice League", ha detto Snyder in una recente intervista. "Decidere la distribuzione è un po' al di là del mio ruolo. Ma a parte questo e con un po' di fortuna, magari in quei paesi in cui HBO Max non è disponibile, potrebbe esserci l'opportunità di andare in sala".

