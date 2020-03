Ancora sulla Snyder Cut: Snyder svela il ruolo segreto di Martian Manhunter

Continuano gli approfondimenti di Zack Snyder sull'ormai celebre Snyder Cut e in occasione dell'ultima intervista ha svelato anche il ruolo segreto di Martian Manhunter nella pellicola: continuate dopo il salto per saperne di più!

Nella diretta di domenica 29 marzo, Snyder ha raccontato numerosi retroscena del set con Henry Cavill e Ben Affleck, tra cui quelli che avrebbero coinvolto il personaggio di Harry Lennix.

In Man of Steel Lennix vestì i panni del generale Calvin Swanwick, ma nella pellicola incentrata sulla JLA sarebbe dovuto ritornare come Segretario della Difesa e, secondo la sceneggiatura originale, avremmo dovuto scoprire anche le sue origini aliene.

Similmente a Kal-El, Martian Manhunter è l'ultimo sopravvissuto del suo pianeta e proprio come l'Uomo del Domani deve nascondere la sua vera identità per integrarsi tra gli esseri umani, ma contrariamente al mite Clark Kent ha bisogno di più di un paio di occhiali per celare la sua pelle di colore verde.

Snyder ha spiegato anche il motivo per cui il guerriero marziano, aka J'onn J'onzz, non è mai apparso nella pellicola e la causa risiederebbe nella programmazione delle riprese. Il regista le aveva infatti suddivise in due metà: una prima parte con l'intero cast e una seconda dedicata unicamente al supereroe di Lennix, che però con il subentro di Joss Whedon alla regia non vide mai la luce.

Nella stessa occasione Snyder ha svelato anche un altro legame tra la Snydercut e la JLA, aprendo persino alla possibilità di una nuova trasposizione del Cavaliere Oscuro.