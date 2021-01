Batman v Superman, ricordate la foto di Wonder Woman? Zack Snyder rivela quella originale

Come sappiamo ormai da tempo, il Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder ha funzionato da apripista alla Justice League DC, introducendo in quello che doveva essere (e che potrebbe ancora essere) il DCEU sia il Batman di Ben Affleck che la splendida e combattiva Wonder Woman interpretata invece da Gal Gadot.

L'introduzione di Diana di Themyscira avveniva mediante una fotografia storica dove vedevamo l'Amazzone in costume da Wonder Woman posare insieme all'amato Steve Trevor e al gruppo con cui ruppe le trincee nemiche durante la Prima Guerra Mondiale. Ebbene, nonostante quella foto sia molto importante ai fini narrativi di Batman v Superman e per l'introduzione di Wonder Woman, inizialmente era molto differente.



Lo ha rivelato, mostrando la foto originale, lo stesso Zack Snyder durante l'ultimo episodio del programma Youtube ComicBook Debate. Nella foto, Wonder Woman indossa il costume da supereroina e la stessa cappa che si vede nella versione cinematografica, ma la compagnia è completamente differente e stramba. Manca Steve Trevor e la protagonista posa affiancata da un gruppo eterogeneo di individui, tutti guerrieri, dal tedesco alla Bismark all'indiano e finanche al Giapponese, e per altro Wonder Woman ha delle teste nella mano sinistra, presumibilmente dei nemici uccisi.



Questa foto era una segnaposto utilizzato dalla Warner prima di assumere Patty Jenkins alla regia del film stand-alone.