Batman v Superman: quando Zack Snyder diede un volto al nonno di Bruce Wayne

Uno dei personaggi di Batman di cui non si parla spesso, almeno non quanto di suo figlio Thomas, è il nonno di Bruce, lo stimato Patrick Wayne. Adesso, in occasione della distribuzione dell'art-book di Superman v Batman: Dawn of Justice, è stato rivelato che Zack Snyder commissionò due ritratti dei patriarchi per la Wayne Manor: curiosi di vederli?

Le prime immagini del libro sul dietro le quinte arrivano da Patrick Tatopoulos, uno degli scenografi del film, che ha condiviso in anteprima la sala conferenze in cui i patriarchi della prestigiosa famiglia di Gotham erano soliti discutere di affari e tenere le riunioni più importanti. Troverete i due ritratti nel post Reddit in calce.

"Patrick e Thomas Wayne. Ecco i ritratti commissionati da Zack Snyder per la sala riunioni dei Wayne in Batmna v Superman. Non so voi, ma vorrei tanto vedere Patrick Wayne in azione in uno dei film di Zack", questo il commento di Tatopoulos alla foto.

Purtroppo, tranne il breve ruolo di Jeffrey Dean Morgan nei panni di Thomas Wayne, sembra che i predecessori del Pipistrello debbano rimanere nell'ombra ancora per un po', anche se prima o poi sarebbe bello esplorare le origini del mito dei Wayne e la loro ascesa economica e politica. Piccolo premio di consolazione sarà però l'impercettibile cameo di Morgan versione della Justice League per HBO Max: per scoprirlo passate dal nostro focus su tutti gli eater egg del trailer della Snyder Cut. Intanto, a proposito di generazioni Wayne, diteci la vostra sul miglior Batman di sempre e scoprite se siete d'accordo con Zack Snyder!