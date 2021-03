Batman v Superman, pubblicato il trailer della versione 4K: guardate il video!

A poche ore dall'ufficialità dell'uscita di Justice League su Sky e Now TV, Warner Bros. Entertainment ha condiviso il primo trailer dell'edizione 4K di Batman v Superman: Dawn of Justice, che su HBO Max andrà in streaming in contemporanea con la Snyder Cut.

Come indicato anche su YouTube da Warner Bros., il film sarà disponibile sulla piattaforma di streaming on demand disponibile negli Stati Uniti dal 18 marzo, lo stesso giorno scelto per l'uscita di Justice League, dopodiché dal 23 marzo sarà messo in vendita anche in una canonica edizione fisica.

L'operazione è stata fortemente voluta da Snyder, che ha personalmente lavorato a questa nuova edizione 4K per sostituire quella precedente, che riteneva difettosa e di qualità visiva scadente: il nuovo remaster 4K presenterà Batman v Superman: Dawn of Justice - Ultimate Edition come originariamente concepito dal regista, inclusa l'aggiunta del formato IMAX per le scene nelle quali questa speciale pellicola venne usata al tempo delle riprese.

Ricordiamo che, oltre ad Henry Cavill nei panni di Superman e Ben Affleck in quelli di Batman, il cast del film include anche Amy Adams come Lois Lane, Jesse Eisenberg come Lex Luthor, Diane Lane come Martha Kent, Laurence Fishburne come Perry White, Jeremy Irons come Alfred Pennyworth e Holly Hunter come June Finch, senza dimenticare Gal Gadot nei panni di Wonder Woman.

Batman v Superman di Zack Snyder rappresenta il secondo capitolo dello Snyder-Verse dopo Man of Steel e prima di Justice League, e introduce nel franchise anche Aquaman, Cyborg e Flash, interpretati rispettivamente da Jason Momoa, Ray Fisher e Ezra Miller. In pratica, rappresenterà un gustoso antipasto (di tre ore) servito giusto in tempo per la Snyder Cut.