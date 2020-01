Batman v Superman: ecco i primi concept art del costume indossato da Ben Affleck

Jerad S. Marantz, concept artist di Batman v Superman: Dawn Of Justice, pubblica alcune immagini che ritraggono il costume di Batman in una fase preliminare della produzione e parla di come la ricerca fosse indirizzata allo studio del tessuto da utilizzare.

Dopo la foto di Batman pubblicata dal regista Zack Snyder, arrivano alcune interessanti immagini di prova disegnate da Jerad S. Marantz. Le tavole, che trovate qui sotto, sono state commissionate all'artista ben prima che il ruolo venisse affidato a Ben Affleck, ma è già possibile vedere che la corporatura sarebbe dovuta essere decisamente più imponente rispetto a quella degli attori che hanno interpretato Batman precedentemente.

Il costume non diverge molto dalla versione finale vista nel film e in molti lo considerano come il costume più fedele a quello che troviamo nel fumetto, soprattutto se prendiamo in considerazione The Dark Knight Returns, miniserie di Frank Miller. Il grigio della tuta è stata quasi una novità per il Batman cinematografico.

Nella didascalia delle immagini possiamo leggere: "Qui ci sono alcuni studi su Batman che ho fatto per Batman v Superman. A quel punto si trattava solo di mostrare il tessuto ". In effetti appare chiara l'intenzione di mettere in risalto le pieghe della tuta e l'effetto visivo generale.

Ora che Ben Affleck è stato mandato in pensione ci sarà una nuova riproposizione dell'uomo pipistrello ad opera di Matt Reeves. A tal proposito sono usciti i primi dettagli sul costume di Robert Pattinson, nuovo attore che si calerà nei panni di Batman.