Batman v Superman: perché è stato scelto proprio Jason Momoa come Aquaman?

è velocemente diventato uno degli interpreti più attesi di Justice League , il cinefumetto DC che arriva in sala il 16 di questo mese. Ma la sua storia nei panni diinizia molto tempo prima, circa 3 anni fa, quando fu scelto per la parte.

Deborah Snyder, una dei produttori, ha rivelato di aver tifato per lui da subito:

"Noi siamo grandi fan di Game of Thrones," ha detto la Snyder all'LA Times. "Ricordo Jason Momoa nei panni di Khal Drogo. E Zack mi ha detto, ‘Jason sarebbe l'Aquaman perfetto.’ Ma io dissi, ‘E' veramente diverso, ma sì. Può essere forte, potente. E sembra che venga direttamente dalle acque."

Questo accadde più di tre anni fa; successivamente, Momoa fece il suo debutto nei panni di Aquaman in Batman v Superman: Dawn of Justice. Anche se i fan non vedono l'ora di vedere Arthur Curry in azione, Momoa ha avvertito tutti che quello che vedranno non è l'eroe che conosciamo, perlomeno non lo è ancora:

"Per me è una grande fase di crescita," ha spiegato l'attore a SFX Magazine. "Per Arthur Curry è un arco narrativo gigantesco. Sarà un po' dura per molti fan vedere il modo in cui io lo interpreto. Ma dovrete aspettare, avere pazienza fino al solo movie per sapere davvero tutto. Perché lui non è ancora re. Non ha fiducia in sé stesso, non sa cosa fare con i poteri che ha. Andrà incontro a tantissime perdite. Lui odia gli Atlantidei. Il fatto che la gente lo chiami Aquaman adesso, beh, a lui non importa proprio nulla degli atlantidei al momento. Quindi non è ancora arrivato a quel punto della storia. E' stata dura da interpretare. Abbiamo dovuto pensare a come rappresentarne le origini, e il suo sentiero. Alcuni penseranno "Non è il mio Aquaman." Ed è così, perché non ci siamo ancora arrivati."

Ognuno giudicherà per suo conto non appena Justice League arriverà in sala, il 16 novembre.