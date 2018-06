Batman v Superman: Larry Fong conferma l'esistenza di una scena eliminata di Superman

Larry Fong è un cineasta di talento che ha lavorato spesso con Zack Snyder. Sue le immagini mozzafiato di entrambi i cinecomic sull'Uomo d'Acciaio del DCEU, Man of Steel e Batman v Superman: Dawn of Justice.

Fong ha dunque rivelato recentemente via Twitter (a un fan), di aver girato una sequenza nella quale si vede Superman in cerca di Martha, in giro per Metropolis, dopo aver saputo che era stato Lex Luthor a rapire sua madre. Molte persone amano il modo tutto particolare con il quale Zack Snyder ha deciso di rappresentare Superman; altri, al contrario, non lo trovano fedele alle caratterizzazioni fumettistiche: è troppo pessimista e oscuro, soprattutto in Dawn of Justice.

Ma la scena della quale stiamo parlando, questa eliminata cioè, potrebbe farci capire maggiormente l'oscurità e il pessimismo mostrati da Clark: lo si vede infatti aggirarsi per Metropolis come un ragazzo normale che sa di aver perso (forse), la madre per mano di uno squilibrato (Luthor), ed è disperato, come sarebbe ognuno di noi.

E dunque forse, se questa particolare scena non fosse stata poi tagliata dal "cut" finale, probabilmente alcuni avrebbero "empatizzato" di più col personaggio che hanno criticato.

Che ne dite? Avreste voluto vedere la scena in questione in Batman v Superman: Dawn of Justice? E avrebbe cambiato qualcosa, secondo voi, vedere Clark sotto vesti così "umane"?

"Temendo le azioni di un supereroe con i poteri di un dio senza controllo, il formidabile vigilante di Gotham City Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) affronta il più ammirato salvatore di Metropolis Clark Kent/Superman (Henry Cavill), mentre il mondo deve decidere di che tipo di eroe ha bisogno. E con Batman e Superman in lotta, una nuova minaccia sorge in fretta, mettendo l'umanità di fronte al nemico più pericoloso di sempre."