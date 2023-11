Batman v Superman, Kevin Smith diede un'idea fondamentale per il film!

Batman v Superman è una delle pellicole più controverse della DC, in particolare per alcune scelte stilistiche fatte dal regista sia riguardo l'adattamento della storia che del modo di metterla in scena. Una delle scelte più "particolari" del film, però, venne da un'idea di Kevin Smith.

Dopo che Zack Snyder ha commentato la controversa accoglienza di Batman v Superman, si può iniziare a parlare anche del modo in cui sono stati adattati alcuni elementi fumettistici. Dopo la scelta di Ben Affleck come Batman, pare che Kevin Smith, autore e grande conoscitore di fumetti abbia suggerito all'attore di utilizzare un modulatore di voce, poichè, il suo tono, secondo lui, era troppo acuto per un personaggio come Batman.

Il pubblico, fino a quel momento, infatti, era stato abituato alla voce profonda di Christian Bale e al discorso di come, il tono acuto di Affleck, probabilmente non avrebbe avuto in alcun modo lo stesso effetto del Batman creato da Christopher Nolan. L'obiettivo di Smith, dando questo consiglio era migliorare quello che sarebbe stato un enorme punto a sfavore nei confronti del personaggio e del suo interprete.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Batman v Superman: Dawn of Justice. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!