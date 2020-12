Batman v Superman: George Clooney consigliò a Ben Affleck di rifiutare la parte

Nei giorni scorsi abbiamo appreso che Zack Snyder sta lavorando a una versione remaster del suo Batman v Superman: Dawn of Justice, e grazie a George Clooney scopriamo adesso un altro retroscena sul film. L'attore sembra essere ancora scottato dalla sua esperienza nel ruolo del supereroe in Batman & Robin del 1997.

Intervenuto allo show di Howard Stern per presentare il suo The Midnight Sky, George Clooney ha infatti raccontato che il suo Batman "è talmente brutto che mi fa male guardarlo, quanto mi capita di fare zapping e trovarlo penso: Oh no, no, no!"

Così, quando Ben Affleck gli chiese un consiglio sul suo eventuale ingresso nel DCEU e nel cast del film di Zack Snyder, il collega lo mise in guardia, sconsigliandogli di accettare il ruolo. Ben Affleck era titubante anche perché la sua precedente esperienza in un film di supereroi, Daredevil nel 2003, non era stata esaltante. Alla fine, però, non ascoltò il consiglio di Clooney. "E ha finito per fare un ottimo lavoro" ha ammesso il regista di Good night, and good luck. "Mi sbagliavo."

Su Batman & Robin, George Clooney ha ricordato che all'epoca era "solo un attore che cercava un ruolo per lavorare", e si è ritrovato in "una grande macchina". Per altri approfondimenti su Batman v Superman: Dawn of Justice, rimandiamo invece alla guida allo streaming del film di Zack Snyder.