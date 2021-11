Batman v Superman, Gal Gadot rivela: 'ho rubato un Batarang dal set!'

Tutti i fan di Batman sognano di avere un Batarang, magari usato sul set di un film dedicato al supereroe di Gotham. L’interprete di Wonder Woman, Gal Gadot, ha rivelato di aver preso l’oggetto speciale sul set di Batman v Superman: Dawn of Justice e di utilizzarlo in maniera davvero bizzarra.

Durante un'intervista per il suo nuovo film in uscita su Netflix, date un'occhiata al trailer di Red Notice, in cui insieme a Ryan Reynolds interpretano due ladri d'arte, è stato chiesto all’attrice se è abile quanto il suo personaggio nella vita reale.



"Mi hai appena ricordato: mi è stato chiesto numerose volte se ho mai rubato qualcosa e l'ho fatto solo una volta quando ero in seconda elementare, e da allora non l'ho più fatto", ha detto Gadot a Jake's Takes. "Ma in realtà è una bugia: mi hai appena ricordato che quando stavo lavorando a 'Batman vs Superman' ho rubato un Batarang...conosci i piccoli pipistrelli che lancia Batman? L'ho rubato e sai cosa ci faccio? Apro i pacchi di Amazon con quell’oggetto. Quindi grazie per avermelo ricordato. È stato un furto riuscito!"



L’immagine di Wonder Woman che usa un Batarang (usato dal Batman di Ben Affleck) per aprire "scatole di Amazon" è abbastanza divertente. DC e Warner Bros. hanno recentemente dato conferma che Wonder Woman 3 è in lavorazione quindi vedremo di nuovo Gadot nei panni di Diana Prince nuovamente diretta dalla regista Patty Jenkins, che ha già diretto le due pellicole precedenti. E voi come usereste un Batarang? Dopotutto l'idea dell'attrice non è male! Fatecelo sapere nei commenti!