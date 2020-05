Batman v. Superman, il film mai realizzato con Colin Farrell e Jude Law: tutti i dettagli

Prima di Zack Snyder e del suo Batman v. Superman: Dawn of Justice, c'era già stato un tentativo di portare insieme sullo schermo i due supereroi di punta di casa DC, e in quell'occasione avrebbero avuto il volto di Colin Farrell e Jude Law.

A rivelare qualcosa in più sul progetto mai realizzato è stato lo sceneggiatore Akiva Goldsman (Titans, A Beautiful Mind), che ai microfoni di Collider ha raccontato: "Ho scritto questa versione di Batman v. Superman intorno al 2001 o 2002, quando Colin Farrell era stato scelto come Batman e Jude Law come Superman. Il regista era Wolfganf Petersen, e ci stavamo preparando per iniziare. Sarebbe stata la cosa più dark che potevate immaginare".

"Tutto cominciava con il funerale di Alfred. Bruce si era innamorato, e aveva rinunciato a essere Batman. Joker uccideva la moglie di Bruce, ma poi scoprivi che era tutta una farsa. Quell'amore era costruito su una menzogna, era un piano del Joker per distruggere Bruce" spiega Goldsman "Era un periodo in cui avevi modo di scriverle queste cose, sotto forma di sceneggiatura, ma non riuscivi poi a portarle in vita nel mondo reale. in un qualche modo, l'aspettativa nei confonti del prodotto, che fosse da parte dell'audience o degli studios, o anche dei registi, non corrispondeva a ciò che immaginavamo noi quando mettevamo tutto nero su bianco".

Ma se lo sceneggiatore sembra molto dispiaciuto perché quella che per lui era una versione più dark di World's Finest, la serie cartacea della Golden Age, non sia stata mai realizzata ("Era molto simile a The World's Finest, in un modo più dark ma molto interessante. Credo che sarebbe potuto essere un bel prodotto"), ci sono altre pellicole che forse non è stato poi un male che non abbiano ottenuto il via libera, come un certo film su Superman con Nicolas Cage...

"Ma d'altro canto, non c'è nessuna parte di me che si rattrista del fatto che il Superman con Nic Cage non abbia mai visto la luce. Quindi direi che in quel periodo avremmo potuto avere delle vittorie, ma anche delle sonore scofitte" conclude ridendo.

E voi, che ne pensate? Come credete sarebbe potuto essere un BvS con Colin Farrell e Jude Law? Fateci sapere nei commenti.